Ковальчук прокомментировал свое возвращение в хоккей

Нападающий ХК «Спартак» Илья Ковальчук признался, что ожидал худшего перед матчем против «Куньлуня» в рамках «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пишет РБК.

© Пресс-служба "Спартака"

В воскресенье, 24 декабря, прошел матч между «Спартаком» и «Куньлунем» (5:2). В ходе встречи 40-летний форвард забросил шайбу. Вместе с тем, его ошибка во время игры позволила китайцам забить гол.

Ковальчук отметил, что людям свойственно совершать ошибки. Важно то, добавил он, что и тренеры и команда поддержали его сегодня.

«Давно не играл, но думал, будет хуже. Теперь только вперед», — отметил хоккеист.