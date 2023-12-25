Главный тренер «Миннесоты» отреагировал на результативность Капризова после сухой серии

«За то время, что я здесь, не вижу разницы в игре Капризова. Я бы сказал, что сейчас он просто получает награду за неё. Пару раз после моего прихода у меня спрашивали насчёт Кирилла. Он не забивал, но играл как надо. А теперь и результативность есть.