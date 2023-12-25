Быков — о дебюте Ковальчука: у молодёжи есть возможность перенять опыт большого мастера

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возвращении Ильи Ковальчука в хоккей после перерыва в два с половиной года. 40-летний нападающий дебютировал за «Спартак» в матче с «Куньлунем» (5:2) и стал автором гола в пустые ворота в концовке встречи.

«Могу только пожелать Ковальчуку продлить эту радость. Хочется, что он получал удовольствие и удовлетворение от игры в хоккей в своём родном клубе «Спартак»! Чемпионский характер Ильи и человеческие качества усилят игру, работу и внутреннюю атмосферу в команде.

Теперь молодёжь «красно-белых» видит прекрасный пример, у них есть возможность перенимать опыт большого мастера. И, конечно же, для болельщиков клуба и всех любителей хоккея это приятный новогодний сюрприз», – цитирует Быкова Metaratings.