Сергачев может вернуться в состав «Тампы» в первом матче после Рождества

Защитник «Тамппа-Бэй» Михаил Сергачёв может вернуться в состав «Лайтнинг» в первом матче после перерыва на Рождество, сообщает The Hockey News. Россиянин пропустил последние два матча команды из-за травмы ноги.

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Следующий матч «Тампа-Бэй» проведёт в ночь на 28 декабря с приципиальынм соперником «Флоридой Пантерс». В воскресенье «Лайтнинг» отправили в фарм-клуб защитника Шона Дэя. Это может обозначать, что Сергачёв вернётся после перерыва.

Напомним, Сергачёв заблокировал бросок левой ногой в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1) и не смог доиграть встречу. Он является лидером своей команды по количеству заблокированных бросков в этом сезоне (69).