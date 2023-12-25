Агент объяснил, как хоккеисты Жафяров и Евсеев могут сменить клуб после дедлайна

«Дедлайн по переходам назначен на 27 декабря, до полуночи. Если заседание дисциплинарного комитета состоится позже, чем дедлайн, то инстанция вправе принять решение по конкретным игрокам и продлить срок их дозаявки в том случае, если им, например, определят статус НСА. То бишь будет определён срок, в течение которого надо подписать контракты с новой командой. Может ли случиться обмен? Конечно, мы надеемся на лучшее, никогда не хочется участвовать в арбитражах и судебных инстанциях, мы всегда поддерживаем мирный путь», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.