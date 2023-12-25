ИИХФ опубликовала рейтинг силы молодежных сборных

Уже завтра, во вторник, 26 декабря, в шведском Гётеборге начинается молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2024, в преддверии этого события пресс-служба Международной федерации хоккея на льду ( ИИХФ ) опубликовала собственный рейтинг силы сборных.

Как отмечается, данный рейтинг силы будет обновляться по ходу турнира и предназначен для ознакомления зрителей, он лишь отражает прогресс команд во время чемпионата мира. При этом рейтинг не имеет ничего общего с официальной турнирной таблицей и мировым рейтингом ИИХФ.