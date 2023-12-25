ИИХФ опубликовала рейтинг силы молодёжных сборных в преддверии старта МЧМ-2024

Уже завтра, во вторник, 26 декабря, в шведском Гётеборге начинается молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2024, в преддверии этого события пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) опубликовала собственный рейтинг силы сборных.

ИИХФ опубликовала рейтинг силы молодежных сборных
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Рейтинг силы сборных по версии ИИХФ перед стартом турнира:

  1. США.
  2. Канада.
  3. Швеция.
  4. Чехия.
  5. Финляндия.
  6. Словакия.
  7. Швейцария.
  8. Германия.
  9. Латвия.
  10. Норвегия.

Как отмечается, данный рейтинг силы будет обновляться по ходу турнира и предназначен для ознакомления зрителей, он лишь отражает прогресс команд во время чемпионата мира. При этом рейтинг не имеет ничего общего с официальной турнирной таблицей и мировым рейтингом ИИХФ.

Напомним, в матче-открытия турнира встретятся представители группы В – сборные Словакии и Чехии. Встреча состоится завтра, 26 декабря, начало – 14:00 мск.

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