МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей, когда финал

Уже завтра, во вторник, 26 декабря, стартует 48-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который примет Гётеборг (Швеция). Финал турнира запланирован на 5 января 2024 года.

В матче открытия сойдутся представители группы B – сборные Словакии и Чехии (начало – в 14:00 мск). Также в этот игровой день свой матч проведёт и прошлогодний победитель турнира – сборная Канады, которой будет противостоять Финляндия (начало – в 16:30 мск). Следом за ними сыграют США и Норвегия (начало – в 19:00 мск), а закроют программу первого игрового дня хозяева турнира – Швеция, в игре с Латвией (начало – в 21:30 мск).