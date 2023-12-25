«Спартак» подписал новый контракт с вратарем Николаевым до 2026 года

«Спартак» подписал новый контракт с Николаевым до 2026 года
«Спартак» подписал новый контракт с вратарем Дмитрием Николаевым.
Клуб расторг соглашение с голкипером и заключил с ним новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2026 года.
Дмитрий Николаев перешел в «Спартак» по ходу сезона-2023/24 в результате обмена из «Нефтехимика».
В составе московского клуба он выиграл 4 матча из 5 при 87,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,22.
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