«Спартак» подписал новый контракт с Николаевым до 2026 года

«Спартак» подписал новый контракт с вратарем Дмитрием Николаевым.

«Спартак» подписал новый контракт с вратарем Николаевым до 2026 года
© РИА Новости

Клуб расторг соглашение с голкипером и заключил с ним новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2026 года.

Дмитрий Николаев перешел в «Спартак» по ходу сезона-2023/24 в результате обмена из «Нефтехимика».

В составе московского клуба он выиграл 4 матча из 5 при 87,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,22.

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