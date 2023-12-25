Хоккеисты «Ак Барса» хотят расторгнуть контракт из-за тренера

Нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев, играющие в российском хоккейном клубе «Ак Барс», собираются расторгнуть контракт с клубом из-за действий тренера. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что хоккеисты уже обратились в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — они потребовали разорвать свой контракт с клубом. По словам спортсменов, причиной такого решения стала дискриминация со стороны тренера.

«Это правда, что мы подали в КХЛ иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева. Основанием является дискриминация со стороны тренера», — рассказал Бабаев.

При этом в пресс-службе хоккейного клуба заявили, что комментарий по данному вопросу последует только после того, как на ситуацию отреагируют в КХЛ.