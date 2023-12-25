Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

Российский хоккеист Иван Дидковский в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявил о завершении карьеры в возрасте 21 года.

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«Хочу сообщить о том, что из-за состояния здоровья я завершаю свой путь игрока в хоккее. Хочу поблагодарить всех партнеров, тренеров, персонал команд, с кем мне посчастливилось играть и работать!» — отметил россиянин.

Он не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

Последним клубом бывшего игрока молодежной сборной Росии Дидковского в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) был «Сочи». В составе команды он в сезоне-2022/23 провел 17 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.