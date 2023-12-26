Главный тренер ЦСКА Фёдоров объяснил поражение команды в матче с «Салаватом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Команду соперника — с победой. Нашли варианты. Я считаю, мы провели одну из лучших игр, но те ошибки, которые допустили, те голы, которые нам забили — это не совсем стандартные ошибки, которые мы вообще когда-либо допускали.

Сейчас идёт такой период времени, когда не хватает какой-то концентрации или понимания, насколько хорошо другая команда играет с шайбой. У нас были все возможности обезопасить наши ворота, но, к сожалению, не случилось. Благодарю ребят.

У нас сейчас сложная ситуация, но все отдались процессу. Как я уже сказал, не без ошибок. Считаю, что у команды есть характер. Мы хотим побеждать, но не всё пока получается, хотя сделали уже большой шаг в правильном направлении», — приводит слова Федорова пресс-служба КХЛ.