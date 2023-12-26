«На заборе можно много чего написать» - тренер СКА Ротенберг о травме Алистрова

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после выездной победы над московским «Динамо» (3:2) заявил, что хоккеисты его команды «играли с огоньком».

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- Отличная игра, обе команды показывали яркий хоккей. Мы начали не лучшим образом, удалялись, нужно начинать дисциплинированно играть с таким соперником, как «Динамо», - там много мастеровитых игроков. Молодцы наши ребята, которые выстояли в меньшинстве, перехватили инициативу, забили в большинстве, а дальше мы навязывали свою игру, действовали с шайбой. Второй период был за нами, потом допустили ошибку, но нужно отдать должное команде, ребята сыграли дружно, одним кулаком. Самое главное для нас - следующая игра.

- Когда стоит ждать вратаря Павла Мойсевича с первых минут матча?

- Паша молодец, здорово работает на тренировках. Время покажет, но он готов на сто процентов.

- Насколько важно было забросить первым?

- В каждой игре важно забивать первыми, мы всегда к этому стремимся, но играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Прекрасно понимали уровень «Динамо», это сильная команда, многие ребята с опытом игры в НХЛ, обладатели Кубка Стэнли, олимпийские чемпионы. Наши ребята сыграли с огоньком, в следующей игре тоже важно будет забросить первыми.

- Как оцените игру Лайпсика?

- Лайпсик здорово работал на тренировках, у него была серьезная травма, оклемался после неё. Мы держим удар, не форсировали его восстановление. Он готов на сто процентов, сыграл хорошо, но может лучше.

- Почему отсутствовал Глотов?

- Мы не будем раскрывать карты, но он не смог принять участие по состоянию здоровья.

- В интернете появилась информация, что Алистров выбыл до конца сезона. Это правда?

-Я не знаю, кто распространяет эту информацию, на заборе можно много чего написать. Владимир проходит восстановление, ждем его возвращения в ближайшее время. Будем надеяться, что всё быстро заживет, как на собаке, - передает слова Ротенбергаmatchtv.ru .