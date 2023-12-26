Белорусский нападающий остался недоволен судейством на Кубке Первого канала

«Касаемо осадка, да, он остался. Нам нельзя критиковать судейство и обсуждать его, но моё мнение, что ошибки были. Тут нечего стыдиться и убегать от этого вопроса, поэтому стоит сказать всё так, как было на льду», — сказал Скоренов в интервью Metaratings.ru.