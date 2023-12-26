ХК «Автомобилист» подписал контракт с экс-игроком системы «Детройта»

«Автомобилист» заключил двухсторонний контракт с нападающим Кириллом Тютяевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Срок соглашения рассчитан до 30.04.2025.

© Соцсети

23-летний форвард является воспитанником клуба «Юность» из Екатеринбурга. На драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года Тютяев был выбран «Детройт Ред Уингз» в седьмом раунде под общим 190 номером.

В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 Кирилл выступал за фарм-клуб «красных крыльев» «Гранд-Рапидс Гриффинс». В 39 встречах нападающий забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков.