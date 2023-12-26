Защитник Григорий Дронов перешёл из «Металлурга» в «Трактор» в результате обмена

По результатам сделки в «Металлург» из системы «Трактора» переходит вратарь Никита Подскребалин, с которым заключён контракт до конца сезона-2023/2024. В обратном направлении следует защитник Григорий Дронов. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

В текущем сезоне Никита дебютировал в КХЛ, проведя восемь матчей за «Трактор». В активе голкипера пять побед при 92,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,02.