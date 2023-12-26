Илья Ковальчук забил второй гол за «Спартак» в матче с «Торпедо»

В Нижнем новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Контанентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». После первого периода счёт 1:1.

В конце первого периода гол забил нападающий «Спартака» Илья Ковальчук. Это вторая шайба 40-летнего форварда за красно-белых.

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Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.