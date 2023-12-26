В «Салавате Юлаеве» заявили о желании увеличить бюджет клуба

«У нас нет никаких задержек по зарплате. Тем не менее мы говорили о том, что глава региона занимается вопросом увеличения бюджета клуба. Хотелось бы восстановить тот уровень финансирования, который был у нас до 2020 года. Значительный шаг в этом направлении сделан, и осталось только его реализовать. Если всё сложится хорошо, то у нас не будет неопределённости с источником финансирования на будущий сезон», — цитирует Баширова ТАСС.