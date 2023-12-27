В низших хоккейных лигах Канады запретили послематчевые рукопожатия

Сообщается, что у организаций возникли «проблемы» после игр, которые привели к дисквалификации как игроков, так и тренеров. По данным The Canadian Press, вместо рукопожатий судьи теперь будут уводить команды со льда после игры. Решение было принято в том числе и потому, что поведение тренеров, родителей и игроков в любительском хоккее находится под пристальным вниманием. Власти Новой Шотландии в прошлом месяце обвинили тренера в нападении на судью во время игры с участием девятилетних игроков.