Ларионов признался, что смотрит футбол в три раза чаще хоккея

«Занимаясь просмотром футбола, если в процентном отношении, то это, наверное, будет 75 на 25. Приходится, скажем так, проводить параллели между игрой в футбол и игрой в хоккей. Брать для себя что-то новое, потому что игра развивается, не стоит. Я говорю о футболе. Многие вещи, многие детали игры, которые я вижу, которые я хочу как-то перенести на лёд. Я стараюсь внести это все в свою работу в хоккейной команде «Торпедо»», — сказал Ларионов в интервью ютуб-каналу Вадима Лукомского.