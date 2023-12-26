Каменев подписал новый контракт с ЦСКА

Каменев защищает цвета «красно синих» с 2021 года. В составе клуба форвард завоевал два Кубка Гагарина. Ранее в лиге хоккеист выступал за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в составе которого также стал чемпионом лиги. В НХЛ Каменев играл за «Нэшвилл» и «Колорадо».