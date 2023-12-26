Трехкратный обладатель Кубка Гагарина форвард Каменев подписал новый контракт с ЦСКА
Нападающий Владислав Каменев заключил новое соглашение с московским ЦСКА, сообщает пресс служба хоккейного клуба.
Контракт 27 летнего игрока действует до конца сезона 2025/26.
В текущем сезоне Каменев набрал 16 (7+7) очков в 32 матчах регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Каменев защищает цвета «красно синих» с 2021 года. В составе клуба форвард завоевал два Кубка Гагарина. Ранее в лиге хоккеист выступал за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в составе которого также стал чемпионом лиги. В НХЛ Каменев играл за «Нэшвилл» и «Колорадо».