Трехкратный обладатель Кубка Гагарина форвард Каменев подписал новый контракт с ЦСКА

Нападающий Владислав Каменев заключил новое соглашение с московским ЦСКА, сообщает пресс служба хоккейного клуба.

Каменев подписал новый контракт с ЦСКА
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Контракт 27 летнего игрока действует до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Каменев набрал 16 (7+7) очков в 32 матчах регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Каменев защищает цвета «красно синих» с 2021 года. В составе клуба форвард завоевал два Кубка Гагарина. Ранее в лиге хоккеист выступал за петербургский СКА и магнитогорский «Металлург», в составе которого также стал чемпионом лиги. В НХЛ Каменев играл за «Нэшвилл» и «Колорадо».

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