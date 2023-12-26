Гол Ковальчука не помог "Спартаку" обыграть "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Спартак" - 2:1 в серии послематчевых буллитов.

Команды проводили уже четвертую встречу в нынешнем сезоне. Трижды до этого "Спартак" обыгрывал команду Игоря Ларионова.

На этот раз команды встретились в Нижнем Новгороде. На девятой минуте встречи хозяева повели в счете поле точного броска Михаила Орлова. Но незадолго до перерыва "Спартак" отыгрался. После передачи Андрея Локтионова во втором матче подряд за красно-белых отличился 40-летний нападающий Илья Ковальчук.

В оставшееся время у команд были моменты чтобы забить, но ни основное время, ни овертайм не смогли выявить победителя. А в серии буллитов победу "Торпедо" принесла попытка Василия Атанасова.

В других матчах дня "Сибирь" в овертайме проиграла "Авангарду" - 2:3, "Лада" сокрушила "Металлург" - 5:1, "Северсталь" уступила "Трактору" - 3:5.