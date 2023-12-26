В «Авангарде» рассказали, чем команде поможет Николай Прохоркин
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал обмен с новосибирской «Сибирью», в результате которого в омский клуб перешёл нападающий Николай Прохоркин.
«Прохоркина мы хорошо знаем по предыдущему выступлению за «Авангард». Это опытный мастер, центр, умеющий выстроить игру звена, одинаково эффективно отработать как в нападении, так и в защите.Он поможет нам на «точке» и в большинстве. Конкуренция в центральной линии команды усиливается. Считаем, что это пойдёт на пользу всему нашему коллективу», — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.
Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1».