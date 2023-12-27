Защитник «Спартака» получил травму в матче КХЛ против «Торпедо»

Защитник московского «Спартака» Михал Чайковски получил травму в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщил главный тренер «красно белых» Алексей Жамнов.

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Во вторник «Спартак» по буллитам проиграл «Торпедо» в гостевом матче со счетом 1:2. Чайковски провел на льду 2 минуты.

— Со второго периода Михал Чайковски наблюдал за игрой с трибуны…

— Он получил травму и не смог доиграть матч. Полная информация по нему у меня будет завтра. После обследования доктора скажут, — приводит слова Жамнова пресс служба «Торпедо».

В текущем сезоне Чайковски набрал 27 (7+20) очков в 44 матчах «регулярки» при показатели полезности «+12».