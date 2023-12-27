Российский хоккеист Дуда подписал контракт с клубом университета Торонто

19-летний российский хоккеист Артем Дуда подписал контракт с клубом университета Торонто. Об этом сообщается на странице команды в соцсети Х.

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"Мы подписали контракт с Артемом Дудой, выбранным во втором раунде драфта клубом НХЛ "Аризона Койотис" в 2022 году", - указано в сообщении пресс-службы.

17 декабря Дуда получил запрет на выступление в студенческой лиге США от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Организация отклонила апелляцию хоккеиста, хотевшего получить разрешение на игру в составе университета Мэна, куда он поступил летом 2023 года.

Дуда переехал в США при наличии действующего контракта с московским ЦСКА. Хоккеист, который занимался в школе ЦСКА, начал свои выступления на профессиональном уровне в составе молодежной команды армейского клуба "Красная армия" в сезоне-2020/21.