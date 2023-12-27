В ФХР заявили о дружеских отношениях с IIHF

«Мы общаемся со всеми постоянно. У нас хорошие отношения, но сейчас много политики. Мы политику не обсуждаем. Когда СВО закончится, мы будем обсуждать более конкретные вещи и наше возвращение. До этого пока просто дружеские отношения. С праздниками друг друга поздравляем», — сообщил Ротенберг.