Глава IIHF отказался считать отношения с ФХР дружескими

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на слова вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга о дружеских отношениях между организациями. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что все поменялось после дела голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова. «Что нужно сделать, чтобы вернуться к дружеским отношениям? Принять авторитет IIHF, согласиться уважать понятие контракта, уважать международные трансферные правила и никогда не позволять выходить на лед игроку, отстраненному дисциплинарной комиссией», — заявил Тардиф.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. Однако Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отказалась соблюдать отстранение и все равно допустила его к матчам лиги.