Овечкин не попал в список кандидатов на Матч звёзд НХЛ по версии Clutch Points

Журналист Тристин Маккинстри в статье на портале Clutch Points не включил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список кандидатов на участие в Матче звёзд НХЛ.

Журналист не включил Овечкина в список кандидатов на Матч звезд НХЛ
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«Более актуальным для сегодняшнего обсуждения является его кандидатура на Матч звёзд НХЛ 2024 года. Результативность Овечкина снизилась, но российская звезда делит лидерство команды по очкам. Если говорить только о популярности, то Овечкин, скорее всего, будет кандидатом на Матч звёзд, но его участие уже не столь очевидно, как в предыдущие годы», — сказано в статье.

По мнению журналиста, наилучшими шансами от «Вашингтона» попасть на Матч звёзд имеют Алексей Протас, Джон Карлсон и Дилан Строум.

«Вашингтон» сыграл 31 матч, в которых набрал 39 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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