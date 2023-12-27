Журналист не включил Овечкина в список кандидатов на Матч звезд НХЛ

«Более актуальным для сегодняшнего обсуждения является его кандидатура на Матч звёзд НХЛ 2024 года. Результативность Овечкина снизилась, но российская звезда делит лидерство команды по очкам. Если говорить только о популярности, то Овечкин, скорее всего, будет кандидатом на Матч звёзд, но его участие уже не столь очевидно, как в предыдущие годы», — сказано в статье.