Матч МХЛ отменили из‑за опоздания гостевой команды

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и перекрытием автомобильных дорог „Тюменский Легион“ не успевает прибыть в Астану на матч №636 OLIMPBET Чемпионата МХЛ против „Снежных Барсов“. Команда гостей находится в г. Петропавловске (Казахстан). Матч в ранее запланированную дату 27 декабря 2023 года не состоится», — сказано в сообщении пресс-службы тюменского клуба.