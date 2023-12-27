Роман Ротенберг прокомментировал свои слова про закрытие чемпионского окна ЦСКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал свои слова про закрытие чемпионского окна ЦСКА, сказанные после вылета из Кубка Гагарина от московских армейцев в прошлом сезоне-2022/2023 КХЛ.
«Мои слова о закрытом чемпионском окне ЦСКА? Это было сказано на эмоциях. Каждая игра начинается со счёта 0:0. Это всего одна игра, самая важная – следующая. С ЦСКА ни на секунду нельзя расслабляться. Когда мы работаем единым кулаком, мы побеждаем, тут всё просто.
Были ошибки, разберём их. Всё продолжается и только начинается. Сегодня обе команды показали отличный хоккей. Такой хоккей нам нужен. У ЦСКА отличная команда, здесь только надо пожелать удачи. Мы тоже будем работать над собой и улучшать каждую деталь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.