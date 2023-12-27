ХК «Авангард» подписал контракт с бронзовым призером Олимпийских игр

«В текущем сезоне выступал за „Давос“. В КХЛ провёл 54 игры, набрал 38 очков (15+23). По договорённости с ХК „Давос“ Томаш Юрчо примет участие в Кубке Шпенглера и после получения необходимых документов присоединится к нашей команде, играть будет под номером 13», — сказано в сообщении «ястребов».