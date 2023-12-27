Стала известна зарплата словацкого новичка «Авангарда» Юрчо

Томаш Юрчо является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Со сборной Словакии Юрчо в матче за третье место обыграл сборную Швеции (4:0). Словацкий хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2011 году во втором раунде под общим 35-м номером командой «Детройт Ред Уингз». В КХЛ форвард выступал за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 54 игры, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.