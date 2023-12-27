«Думаю, и так всё понятно». Жафяров попрощался с болельщиками «Ак Барса»

Нападающий Дамир Жафяров прокомментировал свой переход из «Ак Барса» в «Авангард» и поблагодарил болельщиков казанског оклуба за поддержку в течение сезона. Форвард перешёл в «Ак Барс» в прошедшее межсезонье, однако так и не смог адаптироваться в команде.

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«Главное, хочу сказать Рахмат всем болельщикам за вашу поддержку на протяжении всего времени! Много писать не буду, думаю и так всё понятно. Омск, привет!» — написал Жафяров в своём телеграм-канале.