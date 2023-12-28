Вячеслав Фетисов прокомментировал появление русской тройки в «Вашингтоне»

«Перспективы русской тройки в «Вашингтоне»? Это пускай тренер оценивает. Но я надеюсь, что ребята, прошедшие одну школу, помогут «Вашингтону» играть лучше. Посмотрим», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.