Плющев назвал главную причину скандалов в «Ак Барсе»

«В «Ак Барсе» скандалы, что происходит с командой опытнейшего тренера Билялетдинова? Опыт — это количество времени, проведённое в той или иной области. Вопрос совершенно в другом. Есть время, которое что-то определяет. У Билялетдинова свои взгляды на хоккей. Даже в свою бытность не все воспринимали эти взгляды как перспективные, как те взгляды, которые могут двигать вперёд.



Видимо, в команде есть проблемы с восприятием его тактических схем, его восприятия хоккея сегодняшнего дня у игроков. Поэтому там возникают определённые проблемы. Другого здесь объяснения нет, потому что игроки опытные. «Ак Барс», в общем-то, укомплектован достаточно интересными хоккеистами — и в основном теми, кто может делать в атаке многое. Но, к сожалению, они себя не могут реализовать. Им что-то мешает. По-видимому, во всём этом и возникают проблемы. То, что им предлагают, они не воспринимают, а то, что они хотят делать, им не дают. Вот и всё. Борьба мотивов», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.