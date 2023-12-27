«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского голкипера Ярослава Аскарова

«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского вратаря Ярослава Аскарова, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин может принять участие в ближайшем матче «Предаторз» с «Каролиной», который пройдёт в ночь на 28 декабря.

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В текущем сезоне Аскаров провёл в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 90,8% и коэффициентом надёжности 2.45. В текущем сезоне в НХЛ Аскаров не играл.