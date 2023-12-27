Нападающий Максим Шабанов подписал с «Трактором» новый контракт

Форвард Максим Шабанов подписал с «Трактором» новое одностороннее соглашение до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

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Шабанов является воспитанником «Трактора». В сезоне-2021/2022 челябинец дебютировал в КХЛ. В матче с «Куньлунь Ред Стар» Шабанов забросил свою первую шайбу в КХЛ. Вместе с чёрно-белыми стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.

В текущем сезоне нападающий установил личный рекорд результативности в КХЛ, а также побил клубный рекорд, выдав серию из 14 матчей с набранными очками. В нынешнем сезоне Шабанов провёл 44 игры, в которых набрал 38 (18+20) очков.