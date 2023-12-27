СКА нанес ЦСКА пятое поражение подряд в КХЛ

Петербургский СКА в гостях со счетом 2:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8 560 зрителей.

Шайбы забросили Иван Зинченко (39-я минута) и Александр Никишин (59).

СКА в четвертый раз из четырех матчей в текущем сезоне обыграл ЦСКА. Столичная команда впервые с сезона-2011/12 потерпела пять поражений подряд в регулярном чемпионате. Тогда армейцы проиграли восемь раз подряд.

Петербургский клуб набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 48 очками после 44 игр располагается на 6-й строчке.