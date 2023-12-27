Ротенберг — о 2:0 с ЦСКА: вырвали победу за счёт характера и силы духа

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу в матче с ЦСКА (2:0) и отметил игру вратарей обеих команд.

«Хоккей очень высокого уровня, игра уровня плей-офф. Понимали, что соперник будет играть «матч жизни». Наши ребята держали удар, играли дисциплинированно, агрессивно. Было много моментов, которые не реализовали. Будем это тренировать.

Надо отметить Гамзина, он сыграл феноменально. Понимали, куда ему надо бросить, но недостаточно хорошо его закрывали. Было пять стопроцентных моментов, просто нужно было поднять шайбу над щитком. Но ребята бились за Никиту Серебрякова, сыграли по заданию, друг за друга, поэтому и выиграли.