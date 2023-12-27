Третьяк отметил игру вратарей в матче ЦСКА и СКА

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Вратари ЦСКА и СКА хорошо проявили себя в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, прошедшем в среду. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета столичных армейцев Владислав Третьяк .

Хоккеисты СКА обыграли ЦСКА в Москве со счетом 2:0. Вратарь гостей Никита Серебряков впервые сыграл за СКА на "ноль". Столичные армейцы потерпели первое поражение, когда ворота команды защищал Дмитрий Гамзин.

"Результат еще раз говорит, что вратарь - половина команды. Серебряков проявлял чудеса, тащил все. Гамзин - хороший вратарь, очень перспективный, дай бог ему удачи. Я посмотрел, как он играет. Но Серебряков вытащил свою команду", - сказал Третьяк.