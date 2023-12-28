Болельщики из Австралии подготовили баннер для Малкина перед матчем с «Айлендерс»

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» на трибуне стадиона «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте были замечены болельщики с плакатом, посвящённым российскому нападающему гостей Евгению Малкину.

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«Малкин, мы приехали из Австралии, чтобы увидеть, как ты играешь», — гласит баннер.

37-летний россиянин в этом сезоне провёл в НХЛ 32 матча, в которых набрал 27 (11+16) очков при 34 минутах штрафа.

Всего в регулярном чемпионате лиги Малкин сыграл в 1095 встречах. На его счету 1256 (482+774) очков. В плей-офф у россиянина 177 матчей и 180 (67+113) очков.