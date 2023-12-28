Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты в Тампе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

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К этому моменту идёт середина третьего периода, счёт 3:2 в пользу гостей.

Одну из шайб хозяев в этой встрече забросил российский нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал 300-м для россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы Кучерова в НХЛ:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего российского форварда, с учётом этой игры, 58 (24+34) очков в 35 матчах.