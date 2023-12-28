Хоккеист Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил 484-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поднялся на чистое второе место по голам среди всех россиян. В ночь на 28 декабря по московскому времени "Питтсбург" в гостях разгромил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 7:0. Малкин отметился дублем. Вторая шайба в матче стала для него 13-й в текущем сезоне и 484-й в карьере. Таким образом, нападающий "Пингвинз" обогнал Сергея Федорова (483 гола в 1248 матчах) и занял чистое второе место среди лучших российских снайперов за всю историю НХЛ. Лидирует по этому показателю капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (828 голов). В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за "Пингвинз" 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал капитан клуба Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).