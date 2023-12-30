Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского

В эти минуты в Санрайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

© GETTY IMAGES

К данному моменту идёт начало третьего периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Первую шайбу «Рейнджерс» в этом матче забросил российский нападающий Артемий Панарин, который c близкого расстояния поразил пустой угол ворот Сергея Бобровского. Этот гол стал 20-м для Панарина в нынешнем сезоне.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Панарина, с учётом этой игры, 47 (20+27) очков в 34 матчах.