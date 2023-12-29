Финский хоккеист провел уникальный двухдневный отрезок в НХЛ в XXI веке

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «ураганов» четырьмя результативными передачами отметился финский нападающий Себастьян Ахо . За сутки до этого 26-летний форвард также набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Таким образом, за два дня Себастьян отметился в общей сложности восемью результативными действиями.

При этом он стал первым игроком в истории франшизы (считая достижения «Хартфорда» и «Каролины»), набравшим по четыре очка в двух матчах за два дня. Во всей НХЛ это первый такой случай в XXI веке. В предыдущий раз подобное достижение удалось оформить Джереми Рёнику ещё в конце прошлого столетия («Финикс Койотс», 25 и 26 ноября 1999 года).