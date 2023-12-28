Бобровский — о 3:2 с «Тампа-Бэй»: большая победа в матче с отличной командой

«Для нас это большая победа над действительно хорошей командой. Матчи с «Тампой» — это всегда соперничество и отличный бой. Эта команда играет умно в атаке и создаёт хорошие моменты. Вы всегда должны быть с ними начеку. Это отличный соперник, и мы всегда выкладываемся в матчах друг против друга», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.