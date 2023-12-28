Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд

Таким образом, этот матч стал уже 17-м подряд для российской звезды, в котором он не может отличиться в основное время. В последний раз это случилось 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). А свою последнюю шайбу россиянин забросил 22 декабря, в овертайме с тем же «Коламбусом».