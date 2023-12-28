Глава IIHF Тардиф: у нас нет дружеских отношений с ФХР

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что между его организацией и Федерацией хоккея России (ФХР) нет дружеских отношений, передает «Спорт-Экспресс».

«Что нужно сделать, чтобы вернуться к дружеским отношениям? Принять авторитет IIHF. Уважать международные трансферные правила IIHF. Никогда не выпускать на лед игрока, отстраненного дисциплинарной комиссией», — сказал Тардиф.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. Это санкции остались в силе. Санкции были наложены из-за нарушения Федотова контрактного соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз».