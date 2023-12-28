Курьянов — о Риде Буше: фантастически одарённый форвард с невероятным голевым чутьём

«В этом сезоне за 40 матчей Буше повторил свою статистику в регулярке прошлого сезона. Это фантастически одарённый форвард с невероятным голевым чутьём, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению. Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения «Авангарда» остается в команде ещё на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед!» — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.