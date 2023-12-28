$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

Курьянов — о Риде Буше: фантастически одарённый форвард с невероятным голевым чутьём

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил продление контракта с лучшим снайпером команды американским нападающим Ридом Буше. Соглашение продлено сроком на один сезон.

Курьянов — о Риде Буше: фантастически одарённый форвард с невероятным голевым чутьём
© Чемпионат.com

«В этом сезоне за 40 матчей Буше повторил свою статистику в регулярке прошлого сезона. Это фантастически одарённый форвард с невероятным голевым чутьём, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению. Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения «Авангарда» остается в команде ещё на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед!» — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне Буше в 40 матчах забросил 31 шайбу и отдал 23 голевые передачи при показателе полезности «+21». Американский нападающий является лучшим снайпером «Авангарда» в сезоне и вторым бомбардиром.

Хоккей
Антон Курьянов
ХК Авангард
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости