В «Динамо» назвали причину отсутствия трансферов со стороны клуба в дедлайн КХЛ

«Здесь такой момент, что, конечно, мы хотели усилиться, и у нас были разговоры с четырьмя-пятью клубами, и тут не было такого, что мы сидели и спокойно ждали последнего дня. Мы работали всю дорогу, и октябрь, и ноябрь, а в декабре начали плотно работать. Но смысл в том, что никто не спешил менять ценных хоккеистов даже на игроков примерно такого же уровня из нашей команды. Все хотели и хотят остаться при своих.



Соответственно, у нас была возможность и нам предлагали хоккеистов, которые, я так думаю, могли бы проиграть конкуренцию за попадание в состав даже нашим молодым ребятам. Мы посчитали, что в этом нет смысла. Вели переговоры, работали, но, к сожалению, ничего не сработало», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.