Овечкин объяснил низкую результативность «Вашингтона»

«Я думаю, мы играли солидно в первом периоде, имели хорошие шансы. Мы хорошо начали и второй, но затем допустили пару ошибок…



Что нужно сделать, чтобы наладить игру в атаке? Я думаю, просто успокоиться при игре с шайбой и найти свою игру. У нас достаточно опыта, чтобы в ключевой момент, контролируя шайбу, принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то необычное», — сказал Овечкин.